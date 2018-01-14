Подмосковные полицейские спасли от удушения мужчину из машины с работавшим двигателем

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Подмосковные полицейские обнаружили на парковке в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" мужчину без сознания в салоне автомобиля с работающим двигателем. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Полицейские, патрулировавшие подземную парковку в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" во время проведения новогодних представлений, почувствовали резкий запах газа. На парковке правоохранители обнаружили автомобиль с работающим газовым двигателем, внутри которого находился 60-летний водитель без сознания", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полицейские привели мужчину в сознание и эвакуировали автомобиль с подземной парковки.