На Крещение в Подмосковье будут работать около 240 купелей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти Московской области оборудуют 237 купелей, предназначенных для купания на праздник Крещения Господня, сообщили в понедельник в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

"Всего на территории Московской области планируется обустроить 237 крещенских купелей, которые в ночь на праздник будут находиться под контролем полиции, спасателей МЧС и медиков. Из них 169 в крытых помещениях, а 68 иорданей на воде", - сказала начальник Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева, чьи слова цитирует пресс-служба.

Наибольшее количество мест в Московской области для погружения в воду - по 16 купелей - расположены в Орехово-Зуевском и Дмитровском муниципальных районах. В Солнечногорском районе оборудовано 15 мест для зимнего окунания, по 12 - находятся в Щелковском районе и городских округах Истра и Егорьевск.

"В Восходе, Реутове, Ивантеевке и Молодежном места для погружения в ледяную воду отсутствуют, в то же время достаточное количество купелей расположены по соседству: в Балашихе (три), во Фрязине (две), в Королеве (две), Наро-Фоминском районе (10). Не исключено, что общинами верующих будут обустроены дополнительные места для совершения праздничного ритуала, чтобы приняли участие все желающие", - уточнили в ведомстве.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.