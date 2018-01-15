Полиция устанавливает участников массовой драки с участием сотрудника ДПС в Подмосковье

МОСКВА 15 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают участников потасовки, произошедшей в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Ранее в пресс-службе сообщали, что полиция начала проверку по факту публикаций, размещенных в ряде СМИ, о массовой драке с участием сотрудников ДПС под Серпуховом.

По данным управления, в ночь на 14 января возле одного из баров произошла потасовка, участником которой был сотрудник подмосковного управления ГИБДД, в свободное от службы время он был одет в гражданскую одежду.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление участников и очевидцев потасовки", - рассказали в пресс- службе.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, сделанное камерой видеонаблюдения. На запись попал момент массовой драки, переросший в избиение нескольких человек.