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Полиция устанавливает участников массовой драки с участием сотрудника ДПС в Подмосковье

Москва Московская область
15 января, 15:14 UTC+3 МОСКВА 15 января. МОСКВА 15, января. /ТАСС

Потасовка произошла в одном из баров Серпуховского района

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МОСКВА 15 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают участников потасовки, произошедшей в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Ранее в пресс-службе сообщали, что полиция начала проверку по факту публикаций, размещенных в ряде СМИ, о массовой драке с участием сотрудников ДПС под Серпуховом.

По данным управления, в ночь на 14 января возле одного из баров произошла потасовка, участником которой был сотрудник подмосковного управления ГИБДД, в свободное от службы время он был одет в гражданскую одежду.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление участников и очевидцев потасовки", - рассказали в пресс- службе.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, сделанное камерой видеонаблюдения. На запись попал момент массовой драки, переросший в избиение нескольких человек.

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