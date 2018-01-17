В Подмосковье через год не останется неотремонтированных подъездов

КОЛОМНА, 17 января. /ТАСС/. Программа ремонта подъездов в Московской области завершится к концу 2018 года, заявил в среду глава региона Андрей Воробьев.

"В 2019 году у нас не останется неотремонтированных подъездов", - сказал он, выступая на открытии Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в Коломне. В нем планируют принять участие представители федеральных и региональных властей и более 270 глав городских и сельских поселений со всей страны.

Модернизация сферы ЖКХ в малых городах Московской области должна проходить с учетом мнения жителей, которые заинтересованы в ремонте подъездов больше, чем в масштабных проектах, продолжил губернатор. "Можно сколько угодно говорить о велосипедных дорожках и тротуарах, это важно. Но каждый день человек выходит из своей квартиры в подъезд", - подчеркнул глава Подмосковья.

Запрос жителей области на улучшение городской среды связан в том числе с масштабным благоустройством Москвы, на которое они обращают пристальное внимание, продолжил Воробьев. "Мы видим, как меняется столица, видим ее благоустройство, и каждый житель малого города хочет, чтобы его город менялся. Но жители предложили начать реализовать не гигантоманию, а начать с подъезда", - подчеркнул он. Специальная областная программа выявила, что 80 из 160 тыс. подъездов многоквартирных домов нуждаются в ремонте, заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что региональная программа Московской области "Мой подъезд", в ходе которой планируется отремонтировать подъезды в жилых домах Подмосковья на условиях софинансирования, стартовала в начале 2017 года.