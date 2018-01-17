Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье через год не останется неотремонтированных подъездов

Москва Московская область
17 января, 15:20 UTC+3 область) 17, января. /ТАСС

Региональная программа "Мой подъезд" стартовала в 2017 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОЛОМНА, 17 января. /ТАСС/. Программа ремонта подъездов в Московской области завершится к концу 2018 года, заявил в среду глава региона Андрей Воробьев.

"В 2019 году у нас не останется неотремонтированных подъездов", - сказал он, выступая на открытии Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в Коломне. В нем планируют принять участие представители федеральных и региональных властей и более 270 глав городских и сельских поселений со всей страны.

Модернизация сферы ЖКХ в малых городах Московской области должна проходить с учетом мнения жителей, которые заинтересованы в ремонте подъездов больше, чем в масштабных проектах, продолжил губернатор. "Можно сколько угодно говорить о велосипедных дорожках и тротуарах, это важно. Но каждый день человек выходит из своей квартиры в подъезд", - подчеркнул глава Подмосковья.

Запрос жителей области на улучшение городской среды связан в том числе с масштабным благоустройством Москвы, на которое они обращают пристальное внимание, продолжил Воробьев. "Мы видим, как меняется столица, видим ее благоустройство, и каждый житель малого города хочет, чтобы его город менялся. Но жители предложили начать реализовать не гигантоманию, а начать с подъезда", - подчеркнул он. Специальная областная программа выявила, что 80 из 160 тыс. подъездов многоквартирных домов нуждаются в ремонте, заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что региональная программа Московской области "Мой подъезд", в ходе которой планируется отремонтировать подъезды в жилых домах Подмосковья на условиях софинансирования, стартовала в начале 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
3
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
4
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Орешкин рассказал о трех технологиях, которые изменят экономику РФ в ближайшие 1-2 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама