По факту смерти школьника в бассейне в Подмосковье возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти школьника во время тренировки по плаванию в бассейне в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Согласно полученным от эксперта данным, смерть подростка наступила в результате утопления вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа работников бассейна. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - сообщила она.

16 января в городе Пересвет в бассейне "Чайка" во время тренировки по плаванию скончался 13-летний мальчик. По предварительным данным, последний раз подросток проходил диспансеризацию в августе 2017 года. Он был признан здоровым и допущен к тренировкам на ближайшие полгода. Следователи опросят тренеров мальчика, родителей, других детей и медперсонал.