Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По факту смерти школьника в бассейне в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Москва Московская область
17 января, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Согласно данным эксперта, смерть подростка наступила в результате утопления

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти школьника во время тренировки по плаванию в бассейне в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Согласно полученным от эксперта данным, смерть подростка наступила в результате утопления вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа работников бассейна. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - сообщила она.

16 января в городе Пересвет в бассейне "Чайка" во время тренировки по плаванию скончался 13-летний мальчик. По предварительным данным, последний раз подросток проходил диспансеризацию в августе 2017 года. Он был признан здоровым и допущен к тренировкам на ближайшие полгода. Следователи опросят тренеров мальчика, родителей, других детей и медперсонал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
3
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
4
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама