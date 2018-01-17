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Дни индийской культуры впервые пройдут в Подмосковье

Москва Московская область
17 января, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Мероприятия будут организованы в дворцах культуры Раменского, Красногорска, Королева, Сергиева Посада и Хотькова

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© REUTERS/P. Ravikumar

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Московской области совместно с культурным центром имени Джавахарлала Неру организуют в феврале Дни индийской культуры, которые пройдут впервые на территории Подмосковья, сообщили в среду в пресс-службе Министерства культуры региона.

"Индия - страна разнообразных культур и традиций, которые имеют тысячелетнюю историю и продолжают развиваться сегодня. Дни индийской культуры в Подмосковье - это возможность узнать Индию непосредственно от носителей культуры, познакомиться не только с историей, но и с сегодняшним днем этой страны", - привели в пресс-службе слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

По ее словам, Дни индийской культуры будут организованы в феврале совместно с Культурным центром имени Джавахарлала Неру. Они пройдут в дворцах культуры Раменского (3-4 февраля), Красногорска (10 февраля), Королева (11 февраля), Сергиева Посада (17 февраля), Хотькова (18 февраля).

Во дворцах культуры состоятся гала-концерты с участием как индийских, так и подмосковных творческих коллективов. Кроме концертной программы предусмотрено знакомство гостей из культурного центра имени Джавахарлала Неру с объектами туризма и культуры региона.

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