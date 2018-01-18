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Мособлдума подготовила поправки к законопроекту о строительстве домов площадью до 500 кв.м

Москва Московская область
18 января, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Госдума предлагает строить жилые дома площадью до 500 кв. м без разрешения органов местного самоуправления

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мособлдума подготовила проект поправок к проекту федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс, позволяющего строить жилые дома площадью до 500 кв. м без разрешения органов местного самоуправления. Об этом сообщил журналистам в четверг глава комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

"Разрешение на строительство все-таки говорит о том, что дом соответствует градостроительным регламентам и СНИПам. Мы как профессионалы не могли пройти мимо этого вопроса, поэтому подготовили поправки, согласовали с фракциями, и Мособлдума нас поддержала", - заявил он. Данный законопроект уже принят в Госдуме в первом чтении, поправки регионального парламента будут внесены в установленном порядке ко второму чтению, пояснил депутат.

Как отметил Коханый, подмосковные депутаты предлагают оставить текущий порядок выдачи разрешений на индивидуальное строительство. Разрешение на строительство частного дома подразумевает, что он соответствует требованиям безопасности и будет подключен к сетям c соблюдением технических условий, подчеркнул он.

Кроме того, бесконтрольный порядок возведения достаточно больших частных домов несет риск незаконного строительства многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, продолжил Коханый.

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство в Московской области выдается органами местного самоуправления, пояснили ТАСС в Министерстве стройкомплекса региона. Для его получения гражданину нужно предоставить, в частности, документ, подтверждающий правообладание земельным участком, решение по проекту для дома, дачи или коттеджа, план по застройке участка.

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