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В Подмосковье мошенники за несколько лет добыли торфа на 200 млн рублей

Москва Московская область
19 января, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В целях конспирации злоумышленники действовали в ночное время

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Подмосковье выявили факт незаконной добычи торфа на сумму более 200 млн рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области выявлен факт безлицензионной добычи торфа в Дмитровском районе Московской области", - сказала она, добавив, что злоумышленники извлекли доход в размере более 200 млн рублей.

По словам представителя МВД, злоумышленники занимались промышленной разработкой торфяных пластов на площади свыше 34 га. В целях конспирации противоправной деятельности работы по разработке торфяников проводились в ночное время. "По предварительным данным, добыча торфа осуществлялась в течение нескольких лет. Отработанные карьерные выемки обводнены и заболочены на площади свыше 100 га", - добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").

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