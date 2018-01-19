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Минэкологии Подмосковья оштрафовало почти 30 предприятий в Балашихе из-за выбросов

Москва Московская область
19 января, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

С сентября министерство уже провело 44 проверки

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области оштрафовало 29 предприятий и выставила штрафы на более чем 9 млн рублей в рамках мониторинга качества воздуха в регионе с сентября 2017 года, когда началось масштабное экологическое расследование из-за жалоб жителей юго-восточных районов столицы и Подмосковья на неприятный запах. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"На сегодняшний день проведено уже 44 проверки, за нарушения природоохранного законодательства привлечены к ответственности 29 хозяйствующих субъектов, сумма штрафов превысила 9 млн рублей, материалы в отношении трех предприятий переданы в суд. Инспекторы эконадзора продолжают вести проверки", - говорится в сообщении.

Расследование стартовало после того, как с августа 2017 года жители Капотни, Косино-Ухтомского, Курьянова, Косина, Балашихи и Реутова начали массово жаловаться на неприятный запах. В разбирательствах были задействованы Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минэкологии Подмосковья и департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ноябре 2017 года ученые установили, что основным источником неприятного запаха на юго-востоке агломерации является закрытый полигон "Кучино" в Балашихинском городском округе. Помимо него на экологии этого направления столичного региона сказываются выбросы предприятий из нескольких промышленных зон в Подмосковье и Москве.

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