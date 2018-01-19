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Более 58 тыс. браков было зарегистрировано в Подмосковье в 2017 году

Москва Московская область
19 января, 15:43 UTC+3

В предыдущем году это число было на 6% меньше

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 58,5 тыс. браков было зарегистрировано в Московской области по итогам 2017 года - это на 6% больше, чем в 2016 году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В 2017 году в Московской области зарегистрировано более 58,5 тыс. браков. Это на 6,4% больше, чем в 2016 году", - процитировали Забралову в пресс-службе. В 2016 году в регионе было зарегистрировано 55 тыс. браков, привели в сообщении данные главного управления ЗАГС Московской области.

Также управление подвело итоги по выбору имен для младенцев в 2017 году в Московской области. Самыми популярными для мальчиков стали Артем, Александр, Иван, Дмитрий, Максим, Михаил и Матвей, для девочек - София, Мария, Виктория, Анна, Анастасия, Полина, Алиса, Дарья.

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