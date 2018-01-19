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За 2017 год подмосковная полиция перекрыла 30 каналов поставки наркотиков

Москва Московская область
19 января, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Изъято более 1300 кг наркотических веществ

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подмосковные полицейские перекрыли 30 каналов поставки наркотиков в регион в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области по итогам расширенной коллегии.

"Сотрудниками полиции ликвидированы 44 подпольные лаборатории, изготавливавшие наркотические и психотропные вещества. Задержано 59 человек, причастных к их деятельности, изъято более 18 кг наркотиков и 315 кг прекурсоров. Перекрыто 30 каналов поставки наркотиков в Московский регион. Всего из незаконного оборота в 2017 году изъято свыше 1300 кг наркотиков", - сообщили в ГУ МВД.

Полиция выявила в прошедшем году 292 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции ликвидировали 26 подпольных цехов по нелегальному производству алкоголя. "Из незаконного оборота изъято около 3 млн единиц готовой к реализации алкогольной продукции, более 8 тыс. декалитров этилового спирта и 300 тыс. декалитров готовой к разливу спиртосодержащей жидкости", - сообщили в Главке.

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