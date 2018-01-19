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В Подмосковье в 2017 году привлечены к уголовной ответственности восемь воров в законе

Москва Московская область
19 января, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Пресечена деятельность восьми преступных банд, которым в общей сложности инкриминируют девять убийств, 44 разбойных нападения и восемь фактов незаконного оборота оружия

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подмосковная полиция привлекла к уголовной ответственности восемь так называемых воров в законе за прошедший год. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ по итогам расширенного заседания коллегии ГУ МВД по Московской области.

"Привлечено к уголовной ответственности восемь так называемых воров в законе. Пресечена деятельность восьми банд, которым в общей сложности инкриминировано совершение девяти убийств, 44 разбойных нападений и восьми фактов незаконного оборота оружия", - цитирует пресс-центр начальника подмосковного главка МВД Виктора Паукова.

В своем докладе Пауков отметил сокращение числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, а также количества преступлений против личности и собственности.

Как отметили в пресс-центре, замглавы МВД РФ Аркадий Гостев сообщил на коллегии, что полиции Подмосковья удалось сохранить контроль за состоянием оперативной обстановки в регионе, несмотря на непростые условия. "Подтверждением этому свидетельствуют результаты опросов общественного мнения", - цитирует пресс-центр Гостева.

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