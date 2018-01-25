Девять детей госпитализированы в Подмосковье с подозрением на ротавирус

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Девять детей были госпитализированы в городском округе Электросталь Московской области из школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья с подозрением на ротавирус. Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Сегодня с 05:00 в детскую городскую больницу из МУП "Школа-интернат № 1" для детей с ограниченными возможностями здоровья были госпитализированы девять детей с жалобами на ухудшение самочувствие. <…> Врачи предполагают, что это ротавирусная инфекция", - уточнили в администрации.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.

Сейчас в школе работает комиссия из представителей Роспотребнадзора, муниципального управления образования и здравоохранения, рассказала ТАСС глава управления образования городского округа Елена Митькина. По ее словам, в помещениях учреждения проводится дополнительная дезинфекция, взрослые и дети сдают анализы. Пока комиссия не вынесла своего решения, будут ли в школе прерваны занятия из-за происшествия.

Госпитализированы были дети разных возрастов и из разных классов, добавила Митькина. Источник распространения инфекции специалисты пока не определили.

Среди воспитанников этой школы есть дети из других городов, они остаются ночевать в учреждении на учебной неделе, а на субботу и воскресенье их забирают родители домой, отметила глава управления образования. "На сегодняшний день в школе находилось 93 ребенка. По штату у нас 136 детей", - сказала она.