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Девять детей госпитализированы в Подмосковье с подозрением на ротавирус

Москва Московская область
25 января, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Их состояние оценивается как удовлетворительное

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Девять детей были госпитализированы в городском округе Электросталь Московской области из школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья с подозрением на ротавирус. Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Сегодня с 05:00 в детскую городскую больницу из МУП "Школа-интернат № 1" для детей с ограниченными возможностями здоровья были госпитализированы девять детей с жалобами на ухудшение самочувствие. <…> Врачи предполагают, что это ротавирусная инфекция", - уточнили в администрации.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.

Сейчас в школе работает комиссия из представителей Роспотребнадзора, муниципального управления образования и здравоохранения, рассказала ТАСС глава управления образования городского округа Елена Митькина. По ее словам, в помещениях учреждения проводится дополнительная дезинфекция, взрослые и дети сдают анализы. Пока комиссия не вынесла своего решения, будут ли в школе прерваны занятия из-за происшествия.

Госпитализированы были дети разных возрастов и из разных классов, добавила Митькина. Источник распространения инфекции специалисты пока не определили.

Среди воспитанников этой школы есть дети из других городов, они остаются ночевать в учреждении на учебной неделе, а на субботу и воскресенье их забирают родители домой, отметила глава управления образования. "На сегодняшний день в школе находилось 93 ребенка. По штату у нас 136 детей", - сказала она.

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