Мособлдума предложила создать реестр волонтеров, чтобы определить их число и квалификацию

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московская областная дума предложила создать региональный реестр волонтеров, чтобы определить их численность и иметь возможность повышать их квалификацию. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областного парламента по итогам круглого стола.

"Есть предложение создать региональный реестр волонтеров и добровольцев … параллельно с работой по законопроекту (о регулировании деятельности добровольцев на областном уровне - прим. ТАСС)", - сообщила пресс-служба со ссылкой на слова председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олега Жолобова.

"Мы не можем сейчас понять число волонтеров в области. Это неизвестная цифра. Более того, мы не можем понять уровень их профессионализма, определить, куда их можно отправлять, куда нельзя. Возможно, кроме реестра, стоит рассмотреть и возможность их "доучивать" в наших профильных вузах", - приводятся в сообщении слова Жолобова.

Реестр будет подтверждением опыта волонтеров и может использоваться при их трудоустройстве, отметил в ходе круглого слова председатель комитета региональной думы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.