Пожар на складе с полиэтиленом в Подмосковье потушен

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожарные потушили огонь на складе с пластиком и полиэтиленом в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар полностью потушен. По предварительной информации, на момент пожара людей в здании не было, информации о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в одноэтажном здании склада на Плещеевской улице в Подольске загорелась пластиковая упаковка на площади 500 кв. метров. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.