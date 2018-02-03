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Пожар на складе с полиэтиленом в Подмосковье потушен

Москва Московская область
3 февраля, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожарные потушили огонь на складе с пластиком и полиэтиленом в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар полностью потушен. По предварительной информации, на момент пожара людей в здании не было, информации о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в одноэтажном здании склада на Плещеевской улице в Подольске загорелась пластиковая упаковка на площади 500 кв. метров. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

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