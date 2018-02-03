Снегопад вызвал ряд краткосрочных перебоев в электроснабжении в Подмосковье

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Несколько краткосрочных перебоев в электроснабжении произошло в течение субботы в Московской области во время снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

"Наблюдались отключения в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, Пушкинский и Можайский районы. Особо отметим, что отключения энергоснабжения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут, то есть длительных отключений на территории не было", - сообщили в пресс- службе ведомства.

По данным регионального Минэнерго, эпицентр снегопада пришелся на северные и западные районы Московской области.

"В электросетевых компаниях усилен контроль над работой оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередач. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала", - отметили в министерстве.

Власти мобилизовали более 3,2 тыс. энергетиков в составе более 500 бригад на случай возможных происшествий, добавили в пресс-службе.

Как сообщили ранее синоптики, сильный снегопад в Москве и Подмосковье, как ожидается, продлится до конца выходных. В течение суток в воскресенье местами по Московской области и в столице ожидается пасмурная погода, сильный снег, северный ветер с порывами 5-10 м/с, на дорогах местами снежные заносы и гололедица.