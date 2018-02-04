В Московской области восстанавливают электроснабжение

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 300 энергетиков в составе аварийно-восстановительных бригад заняты восстановлением электроснабжения в Подмосковье, угрозы населению из-за аварийных отключений нет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Аварийные отключения зафиксированы в 14 муниципалитетах области. Для устранения аварий работают свыше 300 энергетиков в составе 75 аварийно-восстановительных бригад. Сил и средств достаточно, угрозы жизнедеятельности населения нет", - сказали в ведомстве.

Собеседник ТАСС уточнил, что без света остались в основном дачные дома. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

В воскресенье в результате непогоды без света в Московской, Владимирской, Калужской и Тульской областях остались более 16 тыс. человек в 167 населенных пунктах. Задержаны 80 авиарейсов в столичных аэропортах, а также четыре пригородных поезда и четыре поезда дальнего следования в Московской области.