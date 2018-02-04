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Около 3 тыс. абонентов остаются обесточены из-за снегопада в Подмосковье

Москва Московская область
4 февраля, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Восстановительные работы продолжаются

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 3 тыс. абонентов в Московской области остаются без электричества из-за прошедшего в московском регионе снегопада. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе крупнейшей электрораспределительной компании Подмосковья "Мособлэнерго".

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В Центральную Россию пришел сильный снегопад

"Восстановительные работы продолжаются. Под отключением находятся около 3 тыс. абонентов. Основная часть <...> в садоводческих некоммерческих товариществах", - сообщили в пресс-службе компании.

По данным "Мособлэнерго", отключены около 40 трансформаторных подстанций.

"До завтра все высоковольтные линии будут подключены. Ночью работы не остановим", - отметили в компании.

По данным пресс-службы заместителя правительства Московской области Дмитрия Пестова, отключения затронули небольшие поселения в сельской местности в 14 муниципалитетах области.

"В [восстановительной] работе участвуют свыше 1,3 тыс. энергетиков в составе 263 аварийно-восстановительных бригад. Кроме сотрудников "МОЭСК" и "Мособлэнерго", электроснабжение восстанавливают 410 представителей МЧС РФ и "Мособлпожспас", задействованы 82 единицы спецтехники пожарно-спасательных подразделений", - заявили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

По информации пресс-службы, в Подмосковье для стабилизации обстановки из-за снегопада были созданы оперативные штабы.

"В крупных городах Подмосковья нарушения электроснабжения потребителей нет", - отметили в аппарате зампреда.

Воскресный снегопад в столичном регионе

Ранее сообщалось, что во время непогоды в Москве в воскресенье погиб один человек из-за падения дерева и обрыва линии электропередач, еще пятеро получили травмы.

По данным Минздрава Московской области, в Подмосковье из-за снегопада никто не пострадал.

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжают идти осадки.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов.

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