Движение электричек приостановлено на перегоне Реутов - Балашиха из-за упавшего дерева

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Движение на участке Реутов - Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) приостановлено из-за упавшего на пути дерева. Об этом ТАСС сообщили в управлении МЖД.

"Сегодня в 19:25 мск на перегоне Стройка - Балашиха однопутной ветки Реутов - Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий на путь упало дерево и создало препятствие для проезда поездов", - сказал собеседник агентства.

На место незамедлительно направились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Пассажиров просят на период восстановительных работ пользоваться альтернативными видами транспорта.