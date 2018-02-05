Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На севере и западе Подмосковья восстановлено электроснабжение

Москва Московская область
5 февраля, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что без электричества в Московской области после снегопада остаются около 3 тыс. абонентов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) восстановили электроснабжение потребителей на севере и западе Московской области, прерванное в воскресенье из-за прошедшего в столичном регионе снегопада. Об этом сообщается на сайте компании.

Смотрите также

В четырех регионах ЦФО восстановлено энергоснабжение, нарушенное снегопадами

Сильный снегопад, метель и ветер ожидаются в ближайшие сутки в московском регионе

Московский регион переживает сильный снегопад

Около 3 тыс. абонентов остаются обесточены из-за снегопада в Подмосковье

"Несмотря на тяжелейшие погодные условия, менее чем за 12 часов энергетики ПАО МОЭСК (входит в группу компаний "Россети") восстановили электроснабжение потребителей на севере и западе Подмосковья по линиям электропередачи 6-10 кВ", - говорится в сообщении.

"В данный момент все силы передислоцированы на восток Подмосковья, который пострадал от удара стихии больше других. Продолжаются работы по восстановлению линий 6-10 кВ и 0,4 кВ. Также в настоящее время энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей", - добавили в компании. Отмечается, что аварийно-восстановительные будут продолжаться в круглосуточном режиме до полной ликвидации последствий разгула стихии.

В воскресенье сообщалось, что без электричества в Московской области после снегопада остаются около 3 тыс. абонентов в 14 муниципалитетах Московской области. По данным министерства здравоохранения Подмосковья, пострадавших из-за непогоды в области не было. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Дегтярев: заявление главы МОК о реформировании CAS удручает
Темы дня
Новости партнеров
Реклама