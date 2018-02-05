На севере и западе Подмосковья восстановлено электроснабжение

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) восстановили электроснабжение потребителей на севере и западе Московской области, прерванное в воскресенье из-за прошедшего в столичном регионе снегопада. Об этом сообщается на сайте компании.

"Несмотря на тяжелейшие погодные условия, менее чем за 12 часов энергетики ПАО МОЭСК (входит в группу компаний "Россети") восстановили электроснабжение потребителей на севере и западе Подмосковья по линиям электропередачи 6-10 кВ", - говорится в сообщении.

"В данный момент все силы передислоцированы на восток Подмосковья, который пострадал от удара стихии больше других. Продолжаются работы по восстановлению линий 6-10 кВ и 0,4 кВ. Также в настоящее время энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей", - добавили в компании. Отмечается, что аварийно-восстановительные будут продолжаться в круглосуточном режиме до полной ликвидации последствий разгула стихии.

В воскресенье сообщалось, что без электричества в Московской области после снегопада остаются около 3 тыс. абонентов в 14 муниципалитетах Московской области. По данным министерства здравоохранения Подмосковья, пострадавших из-за непогоды в области не было.