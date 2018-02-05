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Снегопад не вызвал затруднений на четырех федеральных трассах в Подмосковье

Москва Московская область
5 февраля, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

В "Автодоре" отметили, что на трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва - Санкт-Петербург" не зафиксировано ни одного ЧП

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Оператор платных участков дорог госкомпания "Автодор" не зафиксировал серьезных затруднений трафика на подведомственных компании федеральных трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург", проходящих по территории Подмосковья, после прошедшего 4-5 февраля в столичном регионе сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

Инфографика Безопасность автомобиля в зимних условиях

Безопасность автомобиля в зимних условиях

Памятка о том, как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

"За прошедшие сутки на автодорогах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва - Санкт-Петербург" чрезвычайных происшествий и перерывов движения не зафиксировано. В течение всего дня в понедельник, 5 февраля, на трассах "Автодора" продолжается чистка и обработка", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что среди остальных федеральных трасс столичного региона, подведомственных Федеральному дорожному агентству (Росавтодор), затруднения после снегопада фиксировались только на М-7 "Волга", М-2 "Крым" и М-8 "Холмогоры".

"Автодор" также предупредил об ухудшении погодных условий в ночь на 6 февраля в столичном регионе из-за ожидаемого похолодания до минус 11-13 градусов днем и минус 15-17 градусов ночью.

Управление федеральными трассами, идущими через Московский регион, распределяется между коммерческой структурой "Автодор" и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор).

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