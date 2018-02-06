Корпорация ФСК "Лидер" планирует достроить жилой комплекс "Изумрудная долина"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство строительного комплекса Московской области привлекло финансово-строительную корпорацию "Лидер" (ФСК "Лидер") для достройки проблемного жилого комплекса "Изумрудная долина" (коммерческое название "Валь д'Эмероль") в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках завершения строительства МЖК "Изумрудная долина" новый инвестор ООО "ФСК "Лидер" планирует взять на себя обязательства по достройке домов 3, 4 и 7 кварталов, где будут обеспечены права всех оставшихся 700 пострадавших граждан-соинвесторов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - министра строительного комплекса Максима Фомина.

Выход компании на строительную площадку планируется в середине февраля 2018 года, говорится в сообщении. В настоящее время ведется совместная проработка механизма по вхождению застройщика в инвестиционный проект, отмечает региональный Минстрой.

Строительство малоэтажного ЖК "Изумрудная долина" началось в 2012 году. Проект принадлежал дочерней компании подмосковного застройщика "Трест Мособлстрой-6" - ЗАО "Ипотечная компания М-6" и предполагал возведение 95 домов, из которых в разной степени готовности было возведено только 40. Дома комплекса должны были быть сданы в 2013-2014 годах, однако в эксплуатацию введены только шесть домов в 2015 году.

В январе 2017 года подмосковный Минстрой внес 25 домов комплекса, где просрочка договоров долевого участия превысила девять месяцев, в список проблемных объектов. Одинцовское отделение МВД в марте 2017 года возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении лиц, действующих от имени руководства ЗАО "Ипотечная компания М-6" по заявлениям дольщиков. В ноябре 2017 года дольщики долгостроя начали бессрочную акцию по самовольному заселению в недостроенный дом.

ФСК "Лидер" занимает 6 место в России по объему текущего строительства с показателем 956 тыс. кв. м по состоянию на 1 февраля 2018 года по данным Национального объединения застройщиков жилья. Выручка компании за 2017 год составила 96 млрд рублей, увеличившись на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По собственным данным компании, ФСК "Лидер" по итогам 2017 года вошла в тройку лидеров по продажам в Московском регионе - было реализовано 536 тыс. кв. м недвижимости.