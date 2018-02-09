Пять человек пострадали при взрыве газового баллона на ферме в Подмосковье

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пять человек пострадали при взрыве газового баллона на скотной ферме в Ступинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В деревне Торбеево в результате нарушения техники безопасности произошел взрыв газового баллона. При взрыве пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.

По его сведениям, все пострадавшие доставлены в Ступинскую центральную районную больницу. Они работали на ферме, добавил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что по данному факту проводится проверка.