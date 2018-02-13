В Подмосковье модернизируют четыре мусорных полигона

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Четыре мусорных полигона в Московской области будут модернизированы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью газете "Ведомости".

Модернизация коснется "Воловичей" в Коломне, "Хваброва", расположенного недалеко от Можайска, "Непейна" в Дмитровском районе, а также "Ядрова" около Волоколамска.

При этом губернатор не назвал изданию сроки модернизации и конечную мощность объектов по захоронению отходов.

В настоящий момент в Подмосковье действуют 15 мусорных полигонов, которые способны легально принимать до 2,7 млн тонн мусора.