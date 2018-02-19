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Количество участников масленичных гуляний в Подмосковье выросло более чем в 1,5 раза

Москва Московская область
19 февраля, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Отмечается, что на ярмарках Московской области было продано 140 тыс. блинов

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек посетили масленичные ярмарки в Московской области с 9 по 18 февраля. Это в 1,6 раз больше, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья в понедельник.

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"Старт масленичным ярмаркам был дан 9 февраля, они продлились до 18 февраля. За все время работы масленичные ярмарки посетило более 300 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова. В пресс-службе ТАСС уточнили, что в 2017 году в аналогичных ярмарках приняли участие 183 тыс. человек.

По данным министерства, на ярмарках было реализовано более 7 тыс. бесплатных блинов и продано 140 тыс. блинов. В праздничной торговле на всех площадках Подмосковья приняли участие 147 предпринимателей.

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