Количество участников масленичных гуляний в Подмосковье выросло более чем в 1,5 раза

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек посетили масленичные ярмарки в Московской области с 9 по 18 февраля. Это в 1,6 раз больше, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья в понедельник.

"Старт масленичным ярмаркам был дан 9 февраля, они продлились до 18 февраля. За все время работы масленичные ярмарки посетило более 300 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова. В пресс-службе ТАСС уточнили, что в 2017 году в аналогичных ярмарках приняли участие 183 тыс. человек.

По данным министерства, на ярмарках было реализовано более 7 тыс. бесплатных блинов и продано 140 тыс. блинов. В праздничной торговле на всех площадках Подмосковья приняли участие 147 предпринимателей.