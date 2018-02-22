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В Подмосковье полиция изъяла арсенал оружия и 2,5 кг наркотиков

Москва Московская область
22 февраля, 8:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции и УФСБ задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в хранении оружия и наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, сменным стволом к РПК, пистолетом Макарова, прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами в количестве более 900 штук", - сообщила она.

Также в квартире обнаружены 2,5 кг наркотических веществ, станки для производства, ремонта оружия и приспособления для изготовления наркотиков. "По результатам проведенных экспертиз установлено, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы, а изъятое вещество является гашишем. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - добавила Петрова.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 222 и ст. 228.1 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 и 20 лет соответственно. 

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