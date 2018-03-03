Электричка сбила женщину с ребенком в Щербинке в Подмосковье

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Женщина с ребенком попали под электричку в районе станции "Щербинка" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе станции "Щербинка" электропоездом Москва - Серпухов травмированы женщина и ребенок. В результате полученных травм ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели годовалого ребенка. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Елена Марковская.

По ее словам, по предварительным данным, мама с ребенком в коляске переходила железнодорожные пути перед приближающейся электричкой.