Школьник попал под электричку в Одинцовском районе Подмосковья

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Электричка сбила школьника в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На станции Трехгорка Белорусского направления Московской железной дороги электропоездом травмирован ребенок 2002 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Школьника госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые утсанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в субботу женщина с ребенком попали под электричку в районе станции Щербинка: ребенок погиб, женщина госпитализирована.