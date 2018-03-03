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Школьник попал под электричку в Одинцовском районе Подмосковья

Москва Московская область
3 марта, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Пострадавший находится в реанимации

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Электричка сбила школьника в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На станции Трехгорка Белорусского направления Московской железной дороги электропоездом травмирован ребенок 2002 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Школьника госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые утсанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в субботу женщина с ребенком попали под электричку в районе станции Щербинка: ребенок погиб, женщина госпитализирована.

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