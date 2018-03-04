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Снегопад в Подмосковье не привел к отключениям электричества

Москва Московская область
4 марта, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В компании "Мособлэнерго" отметили готовность специалистов к проведению восстановительных работ

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Начавшийся в Московском регионе снегопад не привел к перебоям с электроснабжением на линиях крупнейшей электрораспределительной компании Подмосковья - "Мособлэнерго". Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе компании.

"В настоящее время технарушений в сетях, обслуживающихся "Мособлэнерго", не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в случае аварийных ситуаций погода будет усложнять восстановительные работы, однако специалисты готовы к таким условиям.

В свою очередь в пресс-службе компании "Мострансавто", которая является крупнейшим автоперевозчиком Подмосковья, сообщили, что погодные условия не вызвали перебои в автобусном сообщении.

"Несмотря на сложные погодные условия, автобусы ГУП МО "Мострансавто" работают в штатном режиме. В Люберцах, Павловском Посаде и Егорьевске автобусы работают по фактическому расписанию", - сообщили в пресс-службе компании.

Диспетчерские филиалов "Мострансавто" организовали взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог, добавили в пресс-службе перевозчика. Также организация подготовила резерв транспортных средств в связи со снегопадом.

Гидрометцентр прогнозирует в Москве в воскресенье пасмурную погоду, сильный снег и небольшой мороз до минус восьми градусов.

В результате предыдущего сильного снегопада 3-5 февраля в Московской области были обесточены многоквартирные дома в 18 муниципалитетах, сообщалось ранее.

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