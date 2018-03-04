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Около 1,6 тыс. единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Подмосковье

Москва Московская область
4 марта, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В готовности находятся 745 аварийно-восстановительных бригад

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Порядка 6,6 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц специальной техники устраняют в Московской области последствия снегопада, обрушившегося на столичный регион в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Для расчистки населенных пунктов Подмосковья от выпавшего снега задействовано 6,6 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц спецтехники. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы и средства. На территории региона подготовлено 226 мест для централизованного вывоза и складирования снега, а также работает 11 снегоплавильных пунктов ", - сказал Пестов, слова которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что воскресный снегопад не повлиял на работу систем жизнеобеспечения в регионе. Значимых технологических нарушений в работе объектов энергетики и ЖКХ не зафиксировано, а все локальные сбои устраняются в нормативные сроки.

Для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений на электросетевом оборудовании в готовности находится 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Также подготовлено и рассредоточено по территории Московской области более 1 тыс. дизельных электростанций для оперативного восстановления электроснабжения потребителей.

В готовности к ликвидации технологических нарушений на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находятся восемь бригад областной аварийно-восстановительной службы. Они оснащены передвижными модульными котельными, мобильной канализационно-насосной станцией, источниками резервного электроснабжения и другим оборудованием и спецтехникой.

Гидрометцентр прогнозирует в столичном регионе в воскресенье пасмурную погоду, сильный снег и мороз до минус восьми градусов.

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