Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек погиб при столкновении снегоуборщика и автобуса в Подмосковье

Москва Московская область
4 марта, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Источник в экстренных службах сообщил, что в автобусе находились преимущественно граждане Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАЗ", - сказали в ведомстве, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Источник ТАСС в экстренных службах в свою очередь уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
6
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
7
Путин: в России создана современная высокотехнологичная армия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама