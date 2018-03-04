Два человека погибли в ДТП с участием двух автобусов в Домодедово

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ДТП с участием двух автобусов произошло на трассе М-4 "Дон" в районе подмосковного Домодедова, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

"В 21:50 мск на трассе М-4 "Дон" в районе Домодедово произошло столкновение двух автобусов. Один из них улетел в кювет. В результате ДТП пострадали два человека", - сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в ДТП, предварительно, погибли двое человек. Собеседник агентства добавил, что один автобус следовал из Москвы в Киров, второй - из Москвы в Волгоград.