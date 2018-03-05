В Подмосковье электричка сбила 16-летнего подростка

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Электричка сбила 16-летнего подростка в районе станции "Солнечная" в Подмосковье, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе станции "Солнечная" электропоездом сообщением Малоярославец - Москва травмирован 16-летний подросток, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.