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В Подмосковье электричка сбила 16-летнего подростка

Москва Московская область
5 марта, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

По предварительным данным, молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, он госпитализирован

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Электричка сбила 16-летнего подростка в районе станции "Солнечная" в Подмосковье, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе станции "Солнечная" электропоездом сообщением Малоярославец - Москва травмирован 16-летний подросток, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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