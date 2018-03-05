Подмосковные приставы усилят работу по взысканиям в пользу обманутых дольщиков

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Подмосковные судебные приставы активизируют работу с компаниями-должниками перед обманутыми дольщиками. Об этом сообщил на расширенной коллегии управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области руководитель управления - главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.

По его словам, из 3213 судебных решений о взыскании в пользу обманутых дольщиков в 2017 году "окончено в общей сложности 518, взыскателям перечислено более 253 млн рублей". При этом в пользу дольщиков ООО "Инвестстрой" подлежало взысканию 501 млн рублей, ЖК "Весенний" - 153 млн и так далее.

Коновалов отметил, что похожая ситуация и со взысканием зарплат. "В результате нашей работы из 7280 исполнительных производств (по числу лиц, которым взыскивали зарплату - прим. ТАСС) окончено 4 тыс. 474, - сообщил главный судебный пристав Подмосковья. - Взыскано в общей сложности 273 млн рублей. Это почти в четыре раза больше чем в прошлом году".

Имущество 274 должников подвергнуто аресту, возбуждено восемь уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий за неисполнение решения суда. Вместе с тем, несмотря на положительные результаты, глава УФССП потребовал от подчиненных "активного применения к таким должникам мер как принудительного, так и уголовно-правового характера" и поставил эту работу на еженедельный контроль.

Он напомнил, с должников по алиментам в 2017 году взыскано 1,5 млрд рублей (без учета добровольных выплат или перечислений из бухгалтерии по месту работы), из них 120 млн рублей благодаря ограничению водительских прав или выезда за рубеж, более 600 млн рублей за счет ареста и реализации имущества. Против неплательщиков алиментов в 2017 году приставы возбудили 1004 уголовных дела (из 1089 всех уголовных дел, возбужденных приставами в области в 2017 году). В итоге стало на 5 тыс. меньше производств, где алиментщики не приступали к выплатам.