В Подмосковье собаки насмерть загрызли молодого человека

МОСКВА, 11 март. /ТАСС/. Собаки насмерть загрызли 19-летнего молодого человека в Истринском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Истринском районе обнаружено тело 19-летнего молодого человека со следами укусов. Предположительно, потерпевшего загрызли собаки", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что тело мужчины 1999 года рождения было найдено в воскресенье на Железнодорожной улице в поселке Курсаково. "По данному факту проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.