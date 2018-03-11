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В Подмосковье собаки насмерть загрызли молодого человека

Москва Московская область
11 марта, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, март. /ТАСС

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего

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МОСКВА, 11 март. /ТАСС/. Собаки насмерть загрызли 19-летнего молодого человека в Истринском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Истринском районе обнаружено тело 19-летнего молодого человека со следами укусов. Предположительно, потерпевшего загрызли собаки", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что тело мужчины 1999 года рождения было найдено в воскресенье на Железнодорожной улице в поселке Курсаково. "По данному факту проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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