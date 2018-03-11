Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в Подмосковье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Стая бродячих собак загрызла насмерть мужчину и ранила женщину в Истринском районе Подмосковья. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту начата проверка.

"11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина", - сказала Врадий. По ее словам, вероятнее всего, раны ей нанесли те же собаки, что напали на мужчину, на местных жителей напала стая бродячих собак.

Проверка и поисковые мероприятия проводятся совместно с сотрудниками службы по отлову животных, отметила представитель ГСУ.

Ранее сообщалось об обнаружении тела молодого человека 1999 года рождения со следами укусов собак в поселке Курсаково.