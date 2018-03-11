Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в Подмосковье

Москва Московская область
11 марта, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Специалисты проводят проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Стая бродячих собак загрызла насмерть мужчину и ранила женщину в Истринском районе Подмосковья. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту начата проверка.

"11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина", - сказала Врадий. По ее словам, вероятнее всего, раны ей нанесли те же собаки, что напали на мужчину, на местных жителей напала стая бродячих собак.

Проверка и поисковые мероприятия проводятся совместно с сотрудниками службы по отлову животных, отметила представитель ГСУ.

Ранее сообщалось об обнаружении тела молодого человека 1999 года рождения со следами укусов собак в поселке Курсаково.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
Путин признался, что выбирает в друзья тех, кто не способен на предательство
5
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама