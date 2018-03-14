Более 30 млрд рублей рассчитывают привлечь в агросектор власти Подмосковья в 2018 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассчитывает привлечь более 30 млрд рублей в 2018 году в сельское хозяйство региона. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Более 30 млрд [рублей] они ожидаются", - ответил он на вопрос журналистов о совокупном объеме ожидаемых инвестиций в АПК Подмосковья в 2018 году.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года власти Подмосковья оценивали объем инвестиций в агросектор области также в 30 млрд рублей.