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Более 30 млрд рублей рассчитывают привлечь в агросектор власти Подмосковья в 2018 году

Новости Урала Московская область
14 марта, 12:22 UTC+3

Названная цифра сопоставима с прежними оценками властей Подмосковья

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассчитывает привлечь более 30 млрд рублей в 2018 году в сельское хозяйство региона. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Более 30 млрд [рублей] они ожидаются", - ответил он на вопрос журналистов о совокупном объеме ожидаемых инвестиций в АПК Подмосковья в 2018 году.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года власти Подмосковья оценивали объем инвестиций в агросектор области также в 30 млрд рублей. 

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