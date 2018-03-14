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Тела четырех человек, в том числе двух детей, обнаружены в квартире в Подмосковье

Новости Урала Московская область
14 марта, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Погибшие проживали в Ногинском районе, в полицию обратились родственники, заметившие, что семья давно не выходит на связь

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Тела четырех человек, в том числе двое малолетних детей, обнаружены в одной из квартир жилого дома в Ногинской районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В полицию обратились родственники семьи, указав, что те давно не выходят на связь. Семья проживала в жилом доме в поселке Красный электрик Ногинского района. Прибывшие на место сотрудники полиции в квартире обнаружили тела четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего и причины гибели людей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили факт обнаружения тел, отказавшись сообщить подробности.

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