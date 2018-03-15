Информационные центры для туристов появятся в аэропортах Московского узла к ЧМ-2018

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство культуры Подмосковья поддержало предложение Мособлдумы создать к ЧМ-2018 в аэропортах Московского авиаузла туристические информационные центры, которые будут продвигать достопримечательности столичного региона. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"По итогам круглого стола [в ноябре 2017 года] аэропортам Московского транспортного узла совместно с Министерством культуры Московской области было рекомендовано организовать на территории аэропортов работу туристско-информационных центров. Минкультуры поддержало предложение и готово обеспечить аэропорты необходимыми материалами", - говорится в сообщении.

По данным Мособлдумы, власти региона приступили к планированию, в каких воздушных гаванях создавать центры и как они будут финансироваться.

Матчи чемпионат мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. В Подмосковье разместятся тренировочные базы и места проживания для футболистов.