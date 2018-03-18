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Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах

Москва Московская область
18 марта, 14:44 дата обновления: 18 марта, 15:05 UTC+3 ОДИНЦОВО область/ 18, марта. /ТАСС

Двум членам избирательной комиссии грозит уголовная ответственность из-за вброса бюллетеней, сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова

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ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер. Об этом сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.

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"Вброс производился в районе 9 часов утра", - сказала она.

Однако номер участка, зафиксированный на камерах, является ошибочным, сказала глава региональной комиссии. "На камерах написано, что это участок № 1479, я обращаю ваше внимание, что это ошибка "Ростелекома" при указании камер, это участок №1480", - подчеркнула Коновалова.

Ирина Коновалова добавила, что два члена избирательной комиссии отстранены от работы. "Председатель избирательной комиссии №1480 и член избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, по-другому сказать не могу, отстранены от работы", - заявила она.

Она напомнила, что за вброс бюллетеней предусмотрена ответственность. "Уголовная ответственность, сейчас не скажу по санкциям", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

На месте ведется разбирательство с привлечением общественной палаты Московской области, Мосгоризбиркома и полиции, добавила глава областной комиссии.

Сейчас стационарная урна, в которую производился вброс, опечатана, все бюллетени в ней будут признаны недействительными. На участок доставлена резервная стационарная урна для продолжения голосования, подытожила Коновалова.

 

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