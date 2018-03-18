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ЦИК: результаты голосования на участке в Люберцах могут аннулировать из-за вброса

Москва Московская область
18 марта, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

До окончания подсчета голосов глава участковой комиссии отстранен

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Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Все результаты голосования на одном из избирательных участков в подмосковных Люберцах, где есть подозрение на вброс, могут быть аннулированы. Об этом заявил в воскресенье член ЦИК Александр Кинев в воскресенье в ходе сеанса телефонной связи.

Он сообщил, что выехал на участок №1480 в Люберцах после сообщения о возможном вбросе.

"Будем ждать окончания подсчета голосов. Вполне возможно, что либо часть бюллетеней на этом избирательном участке будет признана недействительным, либо в целом придется результаты голосования на участке признать недействительными. Но это будет решение комиссии в зависимости от тех обстоятельств, которые будут выявлены при подсчете голосов", - сказал Кинев.

Он уточнил, что до окончания подсчета голосов отстранен глава участковой комиссии и член комиссии, а урна, куда мог произойти вброс, опечатана.

Как сообщалось ранее, Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер.

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