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Серию тренингов для родителей подростков организуют в Подмосковье

Москва Московская область
22 марта, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В рамках собраний специалисты научат родителей выстраивать отношения с детьми

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Серия тренингов для родителей подростков пройдет в Московской области в текущем году. В рамках обучения специалисты научат родителей выстраивать отношения с детьми, сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

"В этом году мы собираемся провести серию так называемых родительских собраний с аппаратом уполномоченного по правам ребенка и совместно с министерством образования [Московской области], где будут задействованы специалисты, которые будут проводить тренинги для родителей, как жить с ребенком-подростком", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что в уже регионе отбираются пилотные школы для данного проекта, "которые потом могли бы уже распространять этот опыт по районам".

За последние полгода в российских школах зафиксирован ряд инцидентов с участием подростков. В частности, 5 сентября 2017 года в Ивантеевке в школе № 1 15-летний ученик открыл стрельбу в классе и напал на учительницу с кухонным топориком. Также 15 января текущего года в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. А 19 января вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе № 5 в пригороде Улан-Удэ, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом.

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