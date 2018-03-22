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В Подмосковье лифтер упал в шахту с 13 этажа

Москва Московская область
22 марта, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По предварительной информации, погибший "проводил ремонтные работы лифта в 16-этажном жилом доме в Подольске"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Лифтер погиб при ремонтных работах, упав в шахту с 13 этажа дома в Подольске в Подмосковье. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным, работник организации по обслуживанию лифтов проводил ремонтные работы лифта в 16-этажном жилом доме в Подольске. В процессе работ, по неизвестной пока следствию причине, мужчина упал в шахту лифта с 13-го этажа", - сообщила она.

После обнаружения тела лифтера начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи.

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