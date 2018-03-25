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Власти Подмосковья подготовят емкости для сбора фильтрата со свалки "Ядрово" к среде

Москва Московская область
25 марта, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

На мусорном полигоне установят систему очистки фильтрата, которая превращает его в техническую воду

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ТАСС, 25 марта.  Емкости для сбора фильтрата с полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области будут готовы к среде. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В течение трех дней хозяева полигона должны сделать емкости, куда начнем переливать фильтрат. Также мы договорились о том, что будем и дальше встречаться, общаться по дегазации, уже определили план действий", - приводит пресс-служба слова и.о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева.

В воскресенье вместе с главой совета по правам человека при губернаторе МО Мариной Юденич и зампредседателем правительства области и спецпредставителем губернатора Александром Чупраковым Вихарев провел встречу с жителями района. Они обсудили очередной выброс газа, произошедший на волоколамской свалке в ночь на воскресенье.

"Наша задача - решить вопрос с фильтратом комплексно. Фильтрат с полигона "Ядрово" не будет вывозиться на какие-либо очистные сооружения других районов. <...> Прямо на полигоне будет установлена система очистки фильтрата, которая превращает фильтрат в техническую воду", - цитирует пресс-служба Чупракова. Как он сам позднее указал в Telegram-канале, две цистерны для сбора фильтрата уже прибыли на полигон. "Они будут находиться на временной площадке", - уточнил Чупраков.

В феврале 2018 года жители Волоколамского района начали жаловаться на неприятный запах с "Ядрово". Власти предприняли комплекс мер для экстренного решения вопроса со свалкой. Так, старая часть (карта) полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. На ней возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 ближайших лет, и систему сборки и очистки фильтрата.

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