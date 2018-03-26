Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большинство жителей Волоколамского района в апреле отдохнут по выделенным путевкам

Москва Московская область
26 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В пресс-службе губернатора Подмосковья отметили, что почти 300 человек решили воспользоваться путевками

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Большинство семей из Волоколамского района Московской области, жителям которого власти предложили получить бесплатные путевки на отдых после ситуации с местным полигоном бытовых отходов "Ядрово", намерены воспользоваться ими в апреле. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона в Telegram-канале.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней на общеклиническое обследование были госпитализированы 11 детей. Жители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови детей не подтвердили эту версию. В качестве компенсационной меры власти предложили местным жителям получить бесплатные двух- и трехнедельные путевки на отдых.

"Свыше 170 заявок на получение путевок в пансионаты и оздоровительные лагеря Подмосковья подано от жителей Волоколамского района. Отправиться на отдых изъявили желание 294 человека - дети и их родители, большинство планируют это сделать в апреле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время рекультивации полигона "Ядрово" отдыхающих смогут принять оздоровительные учреждения в Щелковском, Истринском, Пушкинском и Наро-Фоминском районах области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
США высылают из страны 60 российских дипломатов
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
В Кузбассе с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама