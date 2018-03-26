Большинство жителей Волоколамского района в апреле отдохнут по выделенным путевкам

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Большинство семей из Волоколамского района Московской области, жителям которого власти предложили получить бесплатные путевки на отдых после ситуации с местным полигоном бытовых отходов "Ядрово", намерены воспользоваться ими в апреле. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона в Telegram-канале.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней на общеклиническое обследование были госпитализированы 11 детей. Жители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови детей не подтвердили эту версию. В качестве компенсационной меры власти предложили местным жителям получить бесплатные двух- и трехнедельные путевки на отдых.

"Свыше 170 заявок на получение путевок в пансионаты и оздоровительные лагеря Подмосковья подано от жителей Волоколамского района. Отправиться на отдых изъявили желание 294 человека - дети и их родители, большинство планируют это сделать в апреле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время рекультивации полигона "Ядрово" отдыхающих смогут принять оздоровительные учреждения в Щелковском, Истринском, Пушкинском и Наро-Фоминском районах области.