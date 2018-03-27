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Мособлдума рассчитывает вынести на первое чтение закон о раздельном сборе мусора в июне

Москва Московская область
27 марта, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В ближайшее время областной парламент намерен обсудить вопрос с представителями минэкологии Подмосковья, инициативных групп муниципалитетов, Общественной палаты и экспертами

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московская областная дума намерена вынести на первое чтение закон о внедрении раздельного сбора отходов (РСО) в Подмосковье в конце второго квартала 2018 года. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

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"С начала года в Мособлдуме ведется активная работа по формированию соответствующей законодательной базы. Положения будущего закона, в частности, должны будут предусматривать ответственность для управляющих компаний за отсутствие необходимой для РСО инфраструктуры в многоквартирных домах и их дворах. <…> В итоге законопроект о раздельном сборе отходов мы планируем вынести на рассмотрение в первом чтении уже к концу второго квартала текущего года", - процитировали Брынцалова в пресс-службе Московской областной думы.

Спикер Мособлдумы отметил, что областной парламент рассчитывает в ближайшее время обсудить вопрос с представителями минэкологии Подмосковья, инициативных групп муниципалитетов, Общественной палаты и экспертами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал о необходимости усовершенствовать законодательную базу региона для внедрения РСО. По словам Воробьева, документ также должен содержать современные высокие требования к инфраструктуре мусорных полигонов.

Подмосковье с 2019 года должно перейти на РСО. Система будет основана на разделении мусора на две группы: перерабатываемые [стекло, пластик, алюминий, бумага - отходы условно называются "сухие" или "чистые"] и неперерабатываемые [остатки еды, листва с улиц - условно "грязные" или "мокрые"]. Первоначальную сортировку на группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый для неперерабатываемых.

В 2017 году 13 муниципалитетов Московской области в пилотном режиме начали внедрять систему РСО.

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