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Воробьев: утилизация отходов от реновации в Москве не создаст проблему для Подмосковья

Москва Московская область
27 марта, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Губернатор отметил, что для региона более насущной проблемой является утилизация бытовых отходов

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Утилизация отходов от программы реновации московского жилья не создаст проблему для Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"У Москвы есть программа, которая позволяет говорить о том, что не будет являться проблемой снос старых пятиэтажек", - ответил Воробьев на вопрос о том, создаст ли для Подмосковья проблему программа реновации Москвы с точки зрения утилизации отходов.

Воробьев отметил, что этот вопрос часто задают правительству Московской области. При этом более насущной проблемой является утилизация бытовых отходов.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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