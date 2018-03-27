Воробьев: утилизация отходов от реновации в Москве не создаст проблему для Подмосковья

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Утилизация отходов от программы реновации московского жилья не создаст проблему для Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"У Москвы есть программа, которая позволяет говорить о том, что не будет являться проблемой снос старых пятиэтажек", - ответил Воробьев на вопрос о том, создаст ли для Подмосковья проблему программа реновации Москвы с точки зрения утилизации отходов.

Воробьев отметил, что этот вопрос часто задают правительству Московской области. При этом более насущной проблемой является утилизация бытовых отходов.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.