Власти Волоколамска рекомендовали оставить детей утром дома из-за неприятного запаха

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти Волоколамского района Московской области рекомендовали в среду по возможности не вести детей в учебные учреждения из-за неприятного запаха, присутствующего в муниципалитете. Об этом сообщил ТАСС начальник районного управления образования Дмитрий Полежаев.

"Все учреждения работают в штатном режиме, мы детей принимаем, никому не отказываем. Но в связи с неприятным запахом если есть такая возможность до 10:00 оставить детей дома", - сказал он. Ранее в среду местные жители в социальных сетях пожаловались на присутствие неприятного запаха. Однако отчеты о состоянии воздуха, опубликованные на сайте администрации муниципалитета, не показали превышений предельно допустимой концентрации ни по одному из загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг местного полигона бытовых отходов "Ядрово" власти Московской области допустили возможность переноса начала занятий в детских садах и школах с 8:30 на 10:30 в случае новых выбросов свалочного газа. Как пояснили ТАСС в минэкологии Подмосковья, выбросы происходят преимущественно по ночам и провоцируются перепадами температур или давления. К середине дня концентрация загрязняющих веществ в воздухе обычно падает, этим объясняется целесообразность переноса начала занятий.

Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрова" и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова", но анализы не подтвердили этих предположений.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль. К этому дню на полигоне должна заработать система утилизации газа. До этого момента запах со свалки будут подавлять с помощью аэрозольных пушек.