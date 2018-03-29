Мособлдума признала незаконным референдум о строительстве мусоросжигательных заводов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московская областная дума во второй раз признала незаконным вынесение на референдум вопроса о строительстве заводов термического обеззараживания мусора в Подмосковье. Соответствующее решение объявил заместитель председателя Комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

"Наш комитет сделал вывод, что предложенный на референдум вопрос не соответствует пункту 2 статьи 12 ФЗ 67", - сказал он. Черкасов пояснил, что на референдум могут быть вынесены только вопросы, которые находятся в компетенции Московской области. Дополнительно к этому вопрос, предложенной инициативной группой, не был сформулирован однозначно.

Ранее инициативная группа под председательством муниципального депутата Солнечногорского района Дмитрия Трунина во второй раз подала заявку на проведение этого референдума, в марте Мособлизбирком передал ее на рассмотрение в Мособлдуму.

Заводы термического обеззараживания мусора

Ранее сообщалось, что в Московской области будут построены четыре завода по термическому обеззараживанию мусора в рамках национального проекта "Чистая страна", который утвердило правительство России в декабре 2016 года. Они станут часть комплексной системы по обращению с отходами в регионе, переход к которой был сформулирован в 2016 году в территориальной схеме субъекта. Она предполагает, что в 2018 году Подмосковье перейдет на раздельный сбор мусора, к 2019 году введет в эксплуатацию новые мусороперерабатывающие заводы, а в 2021 году начнет сжигать непригодные для переработки отходы и использовать эту тепловую энергию для производства "зеленого" электричества.

Суммарно четыре завода смогут утилизировать около 2,8 млн тонн мусора в год, что составит чуть менее 30% годового объема Московской агломерации. Все остальные отходы предстоит сортировать и использовать вторично, чтобы постепенно снижать объем вывозимого на подмосковные полигоны мусора. По данным министерства экологии и природопользования региона, Московская область утилизирует на своих мощностях примерно 11,7 млн тонн мусора в год: 3,8 млн - собственного и около 7,9 млн - из Москвы.