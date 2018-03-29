Мусороперерабатыващий комплекс в Коломне будет построен в течение полутора лет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий комплекс в Коломне планируется построить за полтора года. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Коммерсант FM" сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган.

"Полигон [мусорный полигон "Воловичи"] пересыпается, дальше в полигоне делаются откосы, дальше будет проводиться дегазация [тела полигона]. После того, как тело полигона себя исчерпает, мы планируем в течение года-полутора построить мусороперерабатывающий комплекс, открыть современное производство, которое полностью будет обезвреживать органику, которое будет сортировать, которое будет перерабатывать более 50% отходов", - сказал он.

По словам Когана, комплекс мер по ликвидации полигона планируется провести в ближайшее время. "И все эти проблемы с запахами и так далее просто пропадут, потому что эти мероприятия нужно провести", - сказал министр.

Ситуация вокруг мусорного полигона "Воловичи" обострилась на выходных. Ранее сообщалось, что местные жители с прошлой субботы начали препятствовать проезду на "Воловичи" мусоровозов из других муниципалитетов области и Москвы. В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция. Глава округа Денис Лебедев выразил готовность вести диалог с инициативной группой активистов и опубликовал в социальной сети результаты переговоров.

События в Коломне разворачивались на фоне событий вокруг полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамске, которые получили широкий общественный резонанс. 21 марта 77 школьников этого муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова", однако анализы крови не подтвердили эту версию.