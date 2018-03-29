Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мусороперерабатыващий комплекс в Коломне будет построен в течение полутора лет

Москва Московская область
29 марта, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

По данным властей, меры по ликвидации самого полигона планируется провести в "ближайшее время"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий комплекс в Коломне планируется построить за полтора года. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Коммерсант FM" сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган.

"Полигон [мусорный полигон "Воловичи"] пересыпается, дальше в полигоне делаются откосы, дальше будет проводиться дегазация [тела полигона]. После того, как тело полигона себя исчерпает, мы планируем в течение года-полутора построить мусороперерабатывающий комплекс, открыть современное производство, которое полностью будет обезвреживать органику, которое будет сортировать, которое будет перерабатывать более 50% отходов", - сказал он.

Смотрите также

Директор подмосковного мусорного полигона "Воловичи" уволился

Росгвардия не участвует в охране порядка около ТБО "Воловичи" в Коломне

По словам Когана, комплекс мер по ликвидации полигона планируется провести в ближайшее время. "И все эти проблемы с запахами и так далее просто пропадут, потому что эти мероприятия нужно провести", - сказал министр.

Ситуация вокруг мусорного полигона "Воловичи" обострилась на выходных. Ранее сообщалось, что местные жители с прошлой субботы начали препятствовать проезду на "Воловичи" мусоровозов из других муниципалитетов области и Москвы. В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция. Глава округа Денис Лебедев выразил готовность вести диалог с инициативной группой активистов и опубликовал в социальной сети результаты переговоров.

События в Коломне разворачивались на фоне событий вокруг полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамске, которые получили широкий общественный резонанс. 21 марта 77 школьников этого муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова", однако анализы крови не подтвердили эту версию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
4
Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама